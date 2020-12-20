الدوري الإيطالي.. حكيمي ولوكاكو يقودان إنتر ميلان أمام سبيزيا

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينار - دي فري - باستوني.

خط الوسط: أشرف حكيمي - باريلا - بروزوفيتش - جارليارديني - أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إيه سي ميلان على الصدارة.





على الجانب الآخر يطمح سبيزيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.



