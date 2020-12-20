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رياضة

الدوري الإيطالي.. حكيمي ولوكاكو يقودان إنتر ميلان أمام سبيزيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:25 م
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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محمد السعيد
أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان التشكيل الأساسي لمواجهة سبيزيا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى:  هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينار -  دي فري - باستوني.

خط الوسط: أشرف حكيمي - باريلا - بروزوفيتش - جارليارديني - أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو -  لاوتارو مارتينيز.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إيه سي ميلان على الصدارة.

على الجانب الآخر يطمح سبيزيا  في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 16 بـ 11 نقطة.



هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري، باستوني، حكيمي، باريلا، بروزوفيتش، جاليارديني، يونج، لوكاكو ولاوتارو مارتينيز. 

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