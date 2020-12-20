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رياضة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:35 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عمرو ابوبكر
تسود حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي من استمرار إيجابية عينة الثلاثي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة  بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وفقدان جهود أقوى جبهات المارد الأحمر في لقاء الزمالك القادم في بطولة الدوري الممتاز. 

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في المباراة المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري في بطولة الدوري الممتاز، على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعد الثنائي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية من أهم عناصر الفريق والتي في حالة غيابهما سيتأثر أداء الأهلي كثيرًا رغم وجود العديد من البدائل المميزة لهم.

جدير بالذكر ان، فيروس كورونا عادة ما يحتاج الى عزل المصاب 14 يومًا للتعافي كليًا من المرض وممارسة حياته الطبيعية، ولكن كثيرًا ما نجد تعافي المريض وخصوصًا في عالم كرة القدم سريعًا. 

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وتشهد رحلة الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة المحلة كما سيقود الأهلى أمام سونيديب حال غياب موسيمانى بشكل رسمي.
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