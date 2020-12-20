ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع

وأوضح موقع "medicalnewstoday" أن اهم الفوائد الصحية للتوقف عن تناول السكر لفترة تتمثل في النقاط التالية:

السكريات المضافة هي كربوهيدرات بسيطة، هذا يعني أنها يتم هضمها بسرعة وتدخل مجرى الدم بسرعة ، لكن السكر المضاف يختبئ في أماكن لا حصر لها، ويسبب العديد من الأمراض تقول ديان سانفيليبو ، مستشارة التغذية "عندما تتناول أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية بدلًا من ذلك ، مثل حفنة من اللوز ، فإنها ستزودك بتيار ثابت من الطاقة يدوم لفترة أطول".





يعلم الجميع أن العادة اليومية لتناول المشروبات الغازية السكرية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ، خاصة في منطقة البطن، لكن ما قد لا تدركه هو المخاطر المحتملة المرتبطة بدهون البطن، تعمل الأطعمة السكرية على زيادة نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى تدفق الأنسولين في الجسم ، والذي يشجع بمرور الوقت على تراكم الدهون حول منطقة الوسط.

وتُعرف هذه الخلايا الدهنية ، المعروفة باسم الدهون الحشوية ، بأنها الأكثر خطورة لأنها تفرز الأديبوكينات والهرمونات الدهنية، ومسببات المشاكل الكيميائية التي تنتقل إلى أعضائك وأوعيتك الدموية ، حيث تسبب الالتهاب الذي يمكن أن يساهم في حالات مثل أمراض القلب والسرطان ، لذلك عندما تقلل من الحلويات ، ستبدأ في تقليل دهون البطن والظروف الخطيرة التي تصاحبها.



