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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:58 م
فوائد التخلص من السكر
فوائد التخلص من السكر
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نهى هجرس
يأكل العديد من البالغين المزيد من السكر أكثر من اللازم ، لذا فإن الحد من تناول السكر المضاف هو فكرة صحية لمعظم الناس، وقد يرغب بعض الأشخاص في اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام والتخلص من السكر من نظامهم الغذائي تمامًا للحصول على بعض الفوائد الصحية المختلفة.

وأوضح موقع "medicalnewstoday" أن اهم الفوائد الصحية للتوقف عن تناول السكر لفترة تتمثل في النقاط التالية:

يؤثر السكر في نظامك الغذائي على كمية السكر في مجرى الدم، وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى تأثير الدومينو الجزيئي المسمى glycation، ويمكن أن تعيق إصلاح الكولاجين في بشرتك ، وهو البروتين الذي يبقيها ممتلئة، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي المليء بالعلاجات أيضًا إلى انخفاض المرونة والتجاعيد المبكرة. 

السكريات المضافة هي كربوهيدرات بسيطة، هذا يعني أنها يتم هضمها بسرعة وتدخل مجرى الدم بسرعة ، لكن السكر المضاف يختبئ في أماكن لا حصر لها، ويسبب العديد من الأمراض تقول ديان سانفيليبو ، مستشارة التغذية "عندما تتناول أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية بدلًا من ذلك ، مثل حفنة من اللوز ، فإنها ستزودك بتيار ثابت من الطاقة يدوم لفترة أطول". 

يعلم الجميع أن العادة اليومية لتناول المشروبات الغازية السكرية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ، خاصة في منطقة البطن، لكن ما قد لا تدركه هو المخاطر المحتملة المرتبطة بدهون البطن، تعمل الأطعمة السكرية على زيادة نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى تدفق الأنسولين في الجسم ، والذي يشجع بمرور الوقت على تراكم الدهون حول منطقة الوسط. 

وتُعرف هذه الخلايا الدهنية ، المعروفة باسم الدهون الحشوية ، بأنها الأكثر خطورة لأنها تفرز الأديبوكينات والهرمونات الدهنية، ومسببات المشاكل الكيميائية التي تنتقل إلى أعضائك وأوعيتك الدموية ، حيث تسبب الالتهاب الذي يمكن أن يساهم في حالات مثل أمراض القلب والسرطان ، لذلك عندما تقلل من الحلويات ، ستبدأ في تقليل دهون البطن والظروف الخطيرة التي تصاحبها.

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