محافظ القاهرة يتفقد عقار مصر القديمة.. ويوجه بإخلاء السكان احترازياً حفاظاً على سلامتهم

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، العقار المائل بشارع خليل عويس المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص (حسن الأنور) بحى مصر القديمة.





حيث تلقت غرفة عمليات حى مصر القديمة بلاغًا بوجود ميل فى العقار رقم 24 بشارع جامع عمرو بن العاص.





ووجّه محافظ القاهرة على الفور الأجهزة التنفيذية بإخلاء العقار احترازيًا من السكان دون المنقولات حفاظًا على سلامة المواطنين .





وانتقل محافظ القاهرة إلى محل العقار واطمأن على المواطنين .





ووجّه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لبيان الحالة الإنشائية للعقار كما كلف المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها.





يُذكر أن العقار المذكور يتكون من أرضى و 10 أدوار متكررة ويقطن به 8 أسر تم نقلهم لدى ذويهم خشية أن يمثل الميل خطرًا على حياتهم وتم غلق العقار وتشميعه واتخاذ إجراءات تأمينه.