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توك شو

طبيب يوضح الحل الوحيد للحفاظ على لون الأسنان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري الأسنان والتركيبات الثابتة، إن الحل الوحيد للحفاظ على لون الأسنان هو غسيل الأسنان بشكل مستمر، وتغير فرشة الاسنان كل شهرين، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، وهناك إمكانية للتبييض بشكل آمن تمامًا. 

وتابع "عز الدين"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن التبيض عبارة عن تفاعل كيمائي من خلال وضع جيل معين على الأسنان لتبيض الأسنان، وهناك كثير من الأنواع، وهو هام جدًا لتبييض الأسنان التي تم حشوها من خلال العصب، خاصة أن لونها يتغير مع الوقت بسبب قلة تغذية الضرس نتيجة موت العصب. 

ولفت إلى أن هناك تقنية لتبييض الأسنان من خلال الضوء، وهذه التقنية وقفت في الخارج، وهناك تقنية أخرى من خلال تبييض الأسنان من خلال الليزر، وهناك تقنية اخرى من خلال تبيض الاسنان دون أي ضوء، وهذا الأكثر تمامًا، وهناك امكانية لتبيض الأسنان في المنزل وضع الجل على الاسنان بشكل يومي لمدة 14 يومًا، وهذا يعطي نتيجة جيدة جدًا، ولكنه يعيبه طول الوقت.
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