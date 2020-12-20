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جامعة الأزهر تعلن الفائزين بمسابقة المراسل التلفزيوني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:43 م
لمراسل التليفزيوني
لمراسل التليفزيوني تعلن الفائزين بالمراكز الأولى بموسمها الس
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محمد شحتة
عُقدت مسابقة المراسل التليفزيوني بجامعة الأزهر للعام السادس على التوالي برعاية رئيس الجامعة، والتي اكتسبت اهتمامًا من الطلاب من مختلف التخصصات النظرية والعملية على مستوى الجامعة بفروعها بعد أن قدمت في الأعوام السابقة نماذج ناجحة سلكت طريقها في العمل التليفزيوني والإذاعي. 

وجاءت لجنة التقييم في التصفيات النهائية مشكلة من الدكتور إسلام عبدالرءوف، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بالجامعة، والدكتور يوسف عابدين، المذيع وقاريء النشرة بالتليفزيون المصري، والدكتور أحمد بركات، المدرس المساعد بكلية الإعلام، والأستاذ خالد نبيل، مدير عام النشاط الثقافي برعاية الطلاب بالجامعة، وحرصت اللجنة على تطبيق المعايير المهنية لتقييم المتسابقين، والتي أبرزها: سلامة اللغة، والثقافة العامة، والدراية بالشؤون العامة والأحداث الجارية، والقدرة على الارتجال أمام الكاميرا، والإلمام بصناعة التقرير التليفزيوني، وغيرها من المعايير. 

وفي ختام فعاليات المسابقة، والتي استضافتها هذا العام كلية الصيدلة بنين، وحرص على حضور جانبًا منها الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أعلنت لجنة التقييم عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى لهذا العام، وهم:
-  محمد جمال البحراوي، كلية الإعلام.
- رمضان مصطفى فتحي، كلية الشريعة والقانون.
- عبدالرحمن صبري أبوالعلا، كلية الإعلام. 
- عمر حسن على مصطفى، كلية التجارة.
- مروة سرساوي حسن، دراسات إسلامية. 
- أيمن صبري إبراهيم، كلية الإعلام.
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