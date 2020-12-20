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أخبار العالم

مجلس الاتحاد الأوروبي ينعقد لمناقشة سبل مكافحة سلالة كورونا المتحولة الجديدة في بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:53 م
مجلس الاتحاد الاوروبي
مجلس الاتحاد الاوروبي
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على صالح
عقد المجلس الأوروبي ، الأحد ، اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع مع سلالة كورونا كوفيد 19 المتحولة المكتشفة مؤخرًا في المملكة المتحدة والإجراءات ذات الصلة ، وفقًا لما قاله مصدر في المؤسسات الحكومية في الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر للصحفيين إن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عقد الاجتماع لتبادل المعلومات حول آخر التطورات المرتبطة بمتغير كوفيد 19 الجديد سريع الانتشار.

وفي المملكة المتحدة ، تخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا ، بما في ذلك لندن ، الآن لمستوى جديد وأكثر صرامة من القيود في محاولة للحد من الفيروس سريع الانتشار.

وأعلنت دول أوروبية، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ، الأحد ، وقف الرحلات الجوية والسفر من المملكة المتحدة. تختلف التدابير وهي في البداية قصيرة الأجل بشكل عام.

وسيعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لمناقشة استجابة أكثر تنسيقا.

وتفرض الدول حظر سفر في المملكة المتحدة على متغير جديد

جاءت الخطوة الهولندية بعد أن كشفت الاختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة في هولندا في وقت سابق من هذا الشهر عن نفس النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه في المملكة المتحدة.

وفي انتظار "مزيد من الوضوح" بشأن الوضع في المملكة المتحدة ، قالت الحكومة الهولندية إنه ينبغي التقليل إلى أدنى حد ممكن من خطر انتقال سلالة الفيروس الجديدة إلى هولندا قدر الإمكان.


وقالت الحكومة الهولندية أيضًا إنها ستعمل مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة "لاستكشاف نطاق المزيد من الحد من خطر انتقال سلالة جديدة من الفيروس من المملكة المتحدة".
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