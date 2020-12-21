ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف قاسم يكشف حقيقة عودة رزاق سيسه في يناير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، حقيقة عودة رزاق سيسيه في يناير.

وقال قاسم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "غير مطروح فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك، باتشيكو كان يتمنى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للزمالك في الانتقالات الشتوية".  

وأكمل: "من الصعب أن يستغنى الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلا منه من الزمالك".. وأتم: "بالتأكيد اللاعب سيحتاج وقت لكي ينسجم مع الفريق بعكس رزاق الذي أصبح من نجوم الاتحاد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تجديد إعاراته.. 3 مكاسب للاتحاد السكندري من تواجد رزاق سيسيه

وكيل رزاق سيسيه يشكوه لاتحاد الكرة | اعرف السبب

قيد المثلوثي في القائمة الإفريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية

أشرف قاسم: الزمالك أعطى الكثير لـ زيزو.. ونحن الأقوى في إفريقيا

باتشيكو: كنت أريد سيسيه.. وهناك صداع في توظيف مركز الظهيرين

أشرف قاسم: لو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه

ترشيحاتنا

3 حيل طبيعية للتخلص من الدوخة في أقل وقت

بعد إعارته 4 سنوات للاتحاد.. حقيقة عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك من جديد

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

اكتشاف مفاجئ .. نوع توابل يحمي من الإصابة بفيروس كورونا

استكمال الدراسة من المنزل متاح.. طارق شوقي: عدم احتساب باقي أيام الترم الأول غياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة