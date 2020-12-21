أشرف قاسم يكشف حقيقة عودة رزاق سيسه في يناير





وقال قاسم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "غير مطروح فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك، باتشيكو كان يتمنى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للزمالك في الانتقالات الشتوية".





وأكمل: "من الصعب أن يستغنى الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلا منه من الزمالك".. وأتم: "بالتأكيد اللاعب سيحتاج وقت لكي ينسجم مع الفريق بعكس رزاق الذي أصبح من نجوم الاتحاد".

كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، حقيقة عودة رزاق سيسيه في يناير.