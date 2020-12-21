ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تبلغ 900 مليار دولار.. الكونجرس يوافق على حزمة مساعدات لمواجهة كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:51 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
Advertisements
شريف سيد
وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الإثنين، على تقديم حزمة من المساعدات المالية إلى الحكومة، وذلك لدعم البلاد في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، من الحزب الجمهوري، التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة المساعدات داخل قاعة المجلس. 

وقال: "قبل لحظات، عقب التشاور مع لجاننا، وضع القادة الأربعة لمجلس الشيوخ والمجلس اللمسات الأخيرة على الاتفاق". 

وينص هذا الاتفاق على تمويل الحكومة الأمريكية بحوالي 900 مليار دولار، في شكل مساعدات، وذلك لمواجهة توابع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ويشمل هذا التمويل، تقديم إعانة بطالة بقيمة 300 مليار دولار لمساعدات المشاريع الصغيرة التي تضررت بسبب كورونا، وتقديم 600 مليار جولار لدعم المدارس واختبارات فيروس كورونا توزيع اللقاحات. 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لأسواق أوروبا بعد يوم من التراجعات العالمية

آخر فرصة لهم.. الديمقراطيون يستعدون لإحباط محاولة ترامب للدفع بمرشحته إلى المحكمة العليا

زعيم الأغلبية بـ الشيوخ الأمريكي: لا أعترف بـ بايدن.. ولترامب حق مقاضاته

بعد معارضة شديدة.. توافق داخل الشيوخ الأمريكي على خطة إنقاذ بـ 908 مليارات دولار

هبوط أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتراجع وكورونا السبب

الذهب يرتفع مع تأثر الدولار سلبا بفعل تقدم التحفيز الأمريكي

ترشيحاتنا

"لو كورونا غلبتنا هنأجل العام الدراسي".. وزير التعليم: لا انتقال للصفوف التالية دون تقييم

محمد صلاح يهنئ بيج رامي بلقب مستر أوليمبيا .. شاهد

مش هنلغي حاجة .. وزير التعليم: جميع الطلاب سيمتحنون تحريريا .. ولن نتراجع عن ذلك

لماذا الرجال أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا؟

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة