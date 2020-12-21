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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن موقفها من تعليق الطيران مع بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
الرحلات البريطانية
الرحلات البريطانية
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شريف سيد
أعلن مسئولون في الصحة الأمريكية، عن عدم وجود خطط لتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وذلك عقب اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال منصف السلاوي، كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي إلى شبكة "سي ان ان": "المسئولون الأمريكيون لا يعرفون حتى الآن، ما إذا كانت السلالة الجديدة متواجدة في الولايات المتحدة أم لا". 

وأضاف أن: "أعتقد أن هذه السلالة المحددة في المملكة المتحدة، من غير المرجح أن تخرج عن السيطرة". 

فيما ذكر الأدميرال بريت جيروير، المشرف على حملة اختبارات فيروس كورونا: "لا أعتقد أنّ هناك أيّ سبب يدعو إلى القلق في الوقت الحالي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، سريعة الانتشار بنسبة 70% عن السلالة الأخرى، وبدأت العديد من الدول تعليق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب هذه السلالة الجديدة. 
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