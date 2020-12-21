في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة بثينة رشوان

دخلت بثينة رشوان إلى عالم الفن من باب الإعلانات، حتى اكتشفها الكاتب رضوان الكاشف، وقدمت عددا من الأعمال المعروفة، من بينها: «شرف فتح الباب، ولاد السيدة، أولاد الحلال، الدوائر المغلقة، قصة مدينة، عظمة يا ست، هوانم جاردن سيتي»، وغيرها.





تزوجت بثينة رشوان، أربع مرات، ولديها 4 أبناء هم: عمر ودنيا وكريم وبوسي، وكان عمر إحدى زيجاتها قصيرا إلى حد كبير ولم تستمر سوى 4 شهور فقط.





كانت آخر أعمال بثينة رشوان مسرحية "ودنك منين يا جحا" التى شاركت فى بطولتها الفنان مجدي فكري، وعرضت على خشبة مسرح البالون.