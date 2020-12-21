ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
انتهت معظم مباريات الجولة الـ 14 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي مبارتين تقامان مساء اليوم الإثنين بين بيرنلي وولفرهامبتون ومباراة تشيلسي مع ويست هام يونايتد.

حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  ب31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يملك 27 نقطة، وحل مانشستر يونايتد ثالثا برصيد 26 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مبارايات الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارايات الأحد كالاتي:

1- ليفربول 31 نقطة

2- ليستر سيتي 27 نقطة

3- مانشستر يونايتد 26 نقطة

4- ايفرتون 26 نقطة

5- توتنهام 25 نقطة

6- ساوثهامبتون 24 نقطة

7- مانشستر سيتي 23 نقطة

8- تشيلسي 22 نقطة

9- أستون فيلا 22 نقطة

10- وست هام يونايتد 21 نقطة

11- ولفرهامبتون 20 نقطة

12- نيوكاسل 18 نقطة

13- كريستال بالاس 18 نقطة

14- ليدز يونايتد 17 نقطة

15- أرسنال 14 نقطة

16- برايتون 12 نقاط

17- فولهام 10 نقاط

18- بيرنلي 10 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 2 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول 3-0 على ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار ليفربول على توتنهام

بعد نهاية الجولة الـ 13 .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ترشيحاتنا

الزمالك يعرض على الجونة فتحي والسعيد للتعاقد مع بواليا

تحت تهديد السلاح.. أسرة ضحية الهجرة غير الشرعية بالبحيرة تروي كواليس مثيرة عن الحادث.. فيديو

"إلحق" قبل نهاية المهلة.. المستندات والشروط المطلوبة لتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة

وزير التعليم: المدارس رفعت الغياب من اليوم بدون إغلاق.. والدراسة مستمرة 3 أسابيع

بالأسود اللامع.. نرمين الفقى تتألق فى أحدث ظهور لها

عقب تعليق الرحلات الدولية.. السعودية تصدر تعليمات إلى طلابها بالخارج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا