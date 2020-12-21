الأوقاف تنظم دورة تدريبية مشتركة للأئمة المصريين والسودانيين





وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: "يتميز الهيكل الجديد بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسي المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشري، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الهيكل بدءًا من الأحد المقبل الموافق 20 / 12 / 2020م".





في سياق آخر .. التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.





وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر الفهم المستنير في العالم كله بكل لغات العالم مع تصحيح المفاهيم المغلوطة، وفي هذا الصدد قامت وزارة الأوقاف بترجمة العديد من الكتب إلى اللغات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت حتى الآن 104 كتب مترجمة في صحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.





كما أهدى وزير الأوقاف 75 طالبًا إندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإندونيسية.





يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.