تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة





وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت: "منتخب الشباب هو من ظلم نفسه، والأحداث أثبتت أن الخطأ من مسئولي منتخب الشباب انفسهم، والجانب التونسي بعيدا تمام عن هذه الأزمة".





وتابع: "جميل نؤدي فروضنا بس نصلي في الفندق، ويبقى في تباعد مش نصلي في المسجد ويكون في اختلاط، وهما خايفين على نفسهم في تونس وقافلين".





وتابع: "قصة الأكل، كان لازم نقلل التجمعات، وناكل في الغرف مش لازم ناكل في المطعم، عايزين نقرأ قرآن نوزع الاجزاء وكل واحد جزء في غرفته، لكن تجمعات وصلوات جماعة والفندق صغير وفي خمسة منتخبات يبقى لازم ده يحصل".





وواصل: "من ضمن التقصير، السفر بدري بدون جهاز طبي مع البعثة، يعرف كابتن ربيع ياسين خطورة السفر في هذا التوقيت، كل المنتخبات سافرت متأخر وتأهلت واحنا خرجنا، جئنا على الجانب التونسي لكننا كنا فاهمين خطأ".





وقررت لجنة التحقيق التى شكلها اتحاد الكرة الخاصة بمنتخب مصر للشباب، البدء فى جلسات التحقيق فى أسباب خروج منتخب شباب الفراعنة من دورة شمال افريقيا فى تونس .

وضمت لجنة التحقيق حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير.

ومن المقرر أن تجرى التحقيقات مع الجهاز الفنى والطبي والإدارى من قبل لجنة التحقيق بعد التعرف على نتيجة مسحة فيروس كورونا التى تمت إجراؤها مؤخرا فى مطار القاهرة.

ومن المنتظر اعلان لجنة التحقيق عن تفاصيل وأسباب الازمة التى حرمت شباب الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم افريقيا بدورة شمال افريقيا والمؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وجه الإعلامي أحمد شوبير الكثير من الاتهامات، لمنتخب الشباب، بسبب التقصير والإهمال، الذي ادى لزيادة عدد الإصابات بكورونا داخل الصفوف، وودع الفراعنة بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، على إثرها.