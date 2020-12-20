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رياضة

علاء نبيل: ربيع ياسين المسئول عن انتشار كورونا بين لاعبي منتخب الشباب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:12 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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حسام الحارتي
شن علاء نبيل المدير الفني الأسبق لنادي المقاولون العرب، هجوما حادا على ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، واتهمه بالتسبب في أزمة المنتخب وانسحابه من بطولة شمال إفريقيا.


وألقي نبيل خلال لقائه ببرنامج 7 رياضة على شاشة النيل للأخبار بالمسئولية كاملة على الكابتن ربيع ياسين في التسبب بانتشار وباء كورونا بين أفراد المنتخب بسبب سفر الفريق إلى تونس قبل انطلاق البطولة بثمانية أيام عكس باقي المنتخبات والسماح للاعبين بالخروج في متنزهات تونس.


وقال نبيل إن المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أجبر لاعبى المنتخب المصابين بفيروس كورونا على إجراء تدريبات في فندق الفريق ما تسبب في إغماء بعض اللاعبين.


كما أكد نبيل أن ربيع ياسين كان يجتمع بأعضاء المنتخب لساعتين وأكثر في محاضرة جماعية، كما كان يجمعهم بعض صلاة العشاء لقراءة القرآن في تجمعات ما تسبب في انتشار الوباء بين صفوف الفريق.


واتهم نبيل، ربيع ياسين بالمجاملة في اختيار بعض اللاعبين وسافر بثمانية وعشرين لاعبًا فقط والقائمة تسمح بثلاثين لاعبا. 


وطالب نبيل اتحاد الكرة بمحاسبة المسئول عن تلك الأزمة وإقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن ربيع ياسين لتسببه في ضياع حلم الفريق وخسارة ما يقرب من 30 مليون جنيه تم صرفها على المنتخب.


كما انتقد نبيل موقف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وإصراره على إدارة مباراة المنتخب فنيًا أمام تونس واشتباكه مع عبد الستار صبري مدرب الفريق على الأحق بإدارة المباراة فنيا.
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