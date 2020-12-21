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اقتران كوكبي المشتري وزحل الليلة .. اعرف التوقيت وطريقة مشاهدة نجمة الكريسماس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:09 م
اقتران كوكبي المشتري
اقتران كوكبي المشتري وزحل الليلة
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يارا زكريا
اقتران كوكبي المشتري وزحل والمعروف بظاهرة الاقتران العظيم حدث نادر تشهده سماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس مساء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 وبداية الليل، حيث سيكون المشتري وزحل في أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهو أقرب اقتران مرئى بين الكوكبين في سماء الليل منذ عام 1623 ميلادية أي منذ نحو 397 عامًا.

وفي ذات السياق قدمت وكالة ناسا الدولية لعلوم الفضاء بعض النصائح المفيدة حول كيفية رؤية ما يعرف بـ «نجمة الكريسماس» والتي تحدث نتيجة هذا الاقتران العظيم في النظام الشمسي، وسماها علماء الفلك بـ «نجمة الكريسماس» نظرًا لظهورها خلال موسم الأعياد، ويمكن رؤية  النجمة بوضوح في السماء الليلة، حسبما ورد في صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية.


ونصحت وكالة ناسا الفضاء: «ابحث عن مكان به رؤية خالية من العوائق للسماء، مثل حقل أو متنزه، حيث أن كوكبي المشتري وزحل ساطعان، ويمكن رؤيتهما حتى من معظم المدن، وبعد ساعة من غروب الشمس، انظر إلى السماء  من الناحية الجنوبية الغربية، حيث سيبدو كوكب المشتري كنجم لامع ويمكن رؤيته بسهولة».

وتابعت وكالة علوم الفضاء: «سيكون  كوكب زحل خافتًا قليلًا، وسيظهر فوق وإلى يسار المشتري عندما يتخطاه اليوم ، وسيعكسان مواقعهما في السماء، ويمكن رؤية الكواكب بالعين المجردة، وإذا كان لديك منظار أو تلسكوب صغير، فستتمكن من رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة التي تدور حول الكوكب العملاق». 

جدير بالذكر أنه كل عشرين عامًا تقريبًا يلتقي كوكب المشتري وزحل في رقعة مشتركة من السماء، مما يعطي انطباعًا بأنهما نجم واحد، في حين أنهما في الواقع على بعد 400 مليون ميل من بعضها البعض، لكن وضعها في مداراتها من خلال ه1ذه الظاهرة النادرة يمنحها مظهرًا كونيًا واحدًا أكثر وضوحًا بعد وقت قصير من غروب شمس اليوم في جميع أنحاء الأرض.

وسميت ظاهرة اقتران كوكبي المشتري وزحل بالاقتران العظيم لأن الكوكبين يعدان من أكبر الأجرام السماوية بعد الشمس، ووفقًا لموقع «Astronomy» لن نضطر إلى الانتظار طويلًا إلى تكرار الظاهرة مرة أخرى، حيث سيحدث اقتران عظيم آخر في عام 2080، لذا من المهم استغلال اليوم ومتابعة هذه الظاهرة النادرة بعد وقت قصير من غروب الشمس اليوم، من الساعة 4.30 مساءً إلى  6 مساءً بتوقيت جرينتش.

اقتران كوكبي المشتري وزحل الليلة .. اعرف التوقيت وطريقة مشاهدة نجمة الكريسماس
اقتران كوكبي المشتري وزحل الليلة .. اعرف التوقيت وطريقة مشاهدة نجمة الكريسماس
اقتران كوكبي المشتري وزحل الليلة .. اعرف التوقيت وطريقة مشاهدة نجمة الكريسماس
اقتران كوكبي المشتري وزحل الليلة .. اعرف التوقيت وطريقة مشاهدة نجمة الكريسماس
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