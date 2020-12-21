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منوعات

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
الإقتران العظيم
الإقتران العظيم
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عبد العزيز جمال
كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الاقتران العظيم بين المشتري وزحل الذي يبلغ ذروته ويظهر في السماء اليوم.

وأكد أن المعهد يرصد اقتران بعض الأجرام مع بعضها، مثل اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل، اثنين من كبار كواكب المجموعة الشمسية، لذا يطلق عليه الاقتران العظيم.

والاقتران العظيم بين المشتري وزحل بدأ منذ أيام ويبلغ ذروته اليوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري بعد غروب الشمس مساء وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوي - بالنصف الشمالي للكرة الارضية- حيث سيفوق اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية  ألمع نجوم السماء في تلك الليلة.

كما صرح الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد أن هذا المشهد كان لافتا للنظر يوم 17 ديسمبر الحالي حيث كان زحل على يسار المشتري وحتى اقترانهما التام اليوم 21 ديسمبر الحالي حيث يتبادلا أماكنهما في السماء فيكون المشتري على يسار زحل، ثم متابعة ابتعادهما التدريجي عن بعضهما البعض والذي سيكون ملحوظا بدأ من يوم 25 ديسمبر الحالي وحتى نهاية العام الى ان يبدو انفصالهما واضح للعيان. 

وأوضح أنه يمكن للمتابعين من الهواه والمهتمين رؤية الاقتران بالعين المجردة، ولا يوجد خطورة من ذلك، الا ان مشاهدته من خلال التلسكوب سنتمكن من رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة (أوروبا - آيو - كاليستو - جانيميد).

 جدير بالذكر ان هذا الاقتران يتكرر كل فترة 20 عام، حيث كان أخر اقتران في مايو 2000، ولكن لم يكن الاقتران بهذا القدر من القرب من الأرض سوى منذ 800 عام، وهذا ما وصف هذا الحدث الفلكي بأنه نادر.

وحذر المعهد من كلام المنجمين الذي سيكثر حول هذا الحدث وما سيتبعه من توقعات كنوع من العلامات أو ما شابهة ، وهنا لا ينبغي الإنصات لهم على الاطلاق فالتنجيم ما هو إلا حرفة تعتمد على مفاهيم ظنية لاستنباط المجهول ، وهو امر مكروه في الدين ومرفوض من المجتمع ،مضيفا :" فلا تجعل أمرا ما يعكر صفوك او يفوت عليك الاستمتاع بالجمال المذهل لرؤية تلك الأجرام السماوية في شكلها الجميل في صفحة السماء".

من الجدير بالذكر أيضا انه في نفس اليوم ويتزامن ذلك مع توقيت الإنقلاب الشتوي في 21 ديسمبر - والذى يعنى أطول ليل واقصر نهار في السنة في نصف الكرة الشمال وأطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الجنوبى.

وناشد المعهد جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية متمنيا مشاهده ممتعه للظاهرة الفلكية وبدوام الصحة والسلامة للجميع.
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