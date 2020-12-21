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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 10616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.58% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 4099 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.22% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.87% ليصل إلى مستوى 2877 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1066 نقطة.
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