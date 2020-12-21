البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 10616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.58% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 4099 نقطة.