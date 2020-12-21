رئيس مدينة النجيلة: ميناء جرجوب سيحدث طفرة تنموية بمطروح..صور





أحد أهم المشروعات القومية الذي سيحدث طفره تنمويه من توفير فرص العمل وفتح آفاق تصديرية وإقامة العديد من المشروعات . اكد اللواء هانى يوسف رئيس مدينة النجيلة ان مدينة النجيلة من المدن الواعدة حيث يتم بها انشاء ميناء جرجوب









جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعا له رئيس مدينة النجيلة مع عمد ومشايخ وعواقل مدينة النجيلة بحضور نائب البرلمان بمطروح جمال الشورى وفتحى الهوارى نائب رئيس مجلس النجيلة وفايز قاسم سكرتير مجلس النجيلة.





واضاف اللواء هانى يوسف إنه سيتم العمل علي الاستفادة من تميز انتاج زيت الزيتون بالنجيلة بفتح آفاق تصديرية وتحقيق عائد للمواطنين بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية خاصة اغنام البرقى التي تعد من أفضل السلالات بمصر والعالم.









وأشار الي أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيتم العمل علي توفير الخدمات الرئيسيه للمواطنين مع توصيل المرافق الاساسيه والبنيه التحتيه من مياه الشرب والصرف الصحي وتحويل الكابلات الكهربائيه من هوائيه الي ارضيه والرصف.





وعرض رئيس مدينه النجيله بعض المقترحات منها مقترح انشاء سوق لوجستي للخضروات والفواكه بمدينه النجيله لخدمه المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينه بالاضافه الى انشاء موقف للسيارات الاجره وموقف للسيارات النقل لمنع اي تكدس بالمدينه بالإضافة إلى توفير خدمات للسائقين وموارد لمدينة النجيلة





ووجه رئيس المدينه بتنظيم حمله مكبره لازاله لازاله التعديات امام المدارس والتي تعوق العملية التعليميه مع التوجيه لاناره مدخل المدينه بالاضافة الى استكمال انشاء محطه تحليه مياه النجيله لتوفير مياه الشرب للمواطنين بالمدينه والقرى والنجوع التابعة.





من ناحية أخرى عقد رئيس مدينة النجيلة ، اجتماع مع عدد من الجهات المعنية لبحث توفير الخدمات المواطنين ومواجهة السيول ومواجهة التعديات علي أراضى الدولة .





أكد رئيس مدينة النجيلة علي ضرورة جاهزية كافة الجهات لمواجهه السيول مع التوجيه بالنظافه الدوريه لمخرات السيول وتجهيز كافه المعدات وسيارات شفط المياه ، مشددا علي ضرورة تنفيذ الاجراءات الاحترازيه والوقائية لمواجهه فيروس كورونا والحرص على التباعد الاجتماعي و عمل ملصقات لتوعيه المواطنين مع وضع تعليمات ثابته للتعامل مع الحالات المرضيه والتنسيق مع مديريه الصحه لتوفير كشافات حراريه للكشف علي المترددين علي الهيئات الحكومية.









واضاف علي تشديد تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية علي طلاب المدارس حفاظا على سلامتهم، مشيرا الى انه تم التنسيق للازاله الفوريه لاي تعديات على اراضي الدوله ومنع اى تعديات جديدة .









وشدد على القيام بحملات تموينيه بصفه دوريه على الاسواق للتاكد من سلامه السلع المعروضه وضبط الاسعار مع القيام بحملات التاكد من صلاحيه الادويه ومنع اى تداولات ادويه مغشوشه حرصا على سلامه المواطنين، موضحا أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين تيسيرا عليهم.



