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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يستقبل سفير كازاخستان لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:19 م
الغرف التجارية
الغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سبل زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر وكازاخستان في الفترة القادمة في مجالات عديدة ، ومن بينها الثروة السمكية والجلود وسبل دعم الصادرات المصرية إلى سوق كازاخستان.


جاء ذلك خلال زيارة سفير كازاخستان " خيرات لاما شريف"  للاتحاد العام للغرف التجارية لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

واتفق الطرفان على زيادة التنسيق خلال عام 2021 من أجل زيادة التعاون التجاري ، وتشكيل وفود من رجال الأعمال لتبادل الزيارات ، وبحث احتياجات السوقين على أرض الواقع.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن هناك اهتمامًا بزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في ظل التسهيلات الحكومية ودعم المستثمرين ، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا في مصر وأدّت إلى نمو واضح في الاقتصاد المصري .

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الجانب الكازاخاستاني بالاستفادة من المنتجات المصرية المتنوعة التي يمكن تصديرها إلى سوق كازاخستان ، لافتًا إلى أن التنسيق وتحديد احتياج السوقين سيشكل محورًا مهمًا في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه ، أكّد سفير كازاخستان أن زيارته تستهدف دعم العلاقات التجارية وتحديد نقاط التعاون فيما بعد والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين ، مشيرًا إلى المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
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