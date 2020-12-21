وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ مشروع الممشى النيلى، يتكون من الجزء الشمالي بطول 1800 متر، والجزء الجنوبي بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض مناطق الممشى، 97 ٪، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.وتفقد الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية، مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، وبلغت نسبة تنفيذ المسرح 30 ٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل.كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان ومرافقيهم، الفيلات التى تم الانتهاء من تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، وتم استلامها ابتدائيا، ويبلغ عددها 66 فيلا، بجانب تفقد الفيلات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 84 فيلا، موزعة على موقعين، وبلغت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 65 ٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.