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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:33 م
وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال جولته بمدينة أسوان الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، بجولة تفقدية بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، يرافقهم قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال جولة نيلية، وجولة داخل المشروع.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان ومرافقيهم، بمشروع الممشى النيلى، حيث وجه الوزير بالاهتمام بأعمال الإضاءة والتشجير، وأعمال تنسيق الموقع العام، شاملة تهذيب وتدبيش وإنارة الخلفية الجبلية للممشى.

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وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ مشروع الممشى النيلى، يتكون من الجزء الشمالي بطول 1800 متر، والجزء الجنوبي بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض مناطق الممشى، 97 ٪، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية، مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، وبلغت نسبة تنفيذ المسرح 30 ٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان ومرافقيهم، الفيلات التى تم الانتهاء من تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، وتم استلامها ابتدائيا، ويبلغ عددها 66 فيلا، بجانب تفقد الفيلات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 84 فيلا، موزعة على موقعين، وبلغت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 65 ٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.
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