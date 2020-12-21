لترشيد المياه.. برلماني يطالب بالتوسع في منظومة الري الحديث

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بصفة عامّة و وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري بتطبيق منظومة الري الجديدة من خلال تحويل ري الأراضي الزراعية القديمة من الري بالغمر الى الري بالتنقيط، مؤكدًا أن تطبيق هذه المنظومة سوف يوفر موارد مائية كبيرة للدولة لاستخدامها في المجالات الزراعية الأخرى .









وقال " إسماعيل " فى بيان، اليوم الاثنين، إنه يجب على الحكومة ان تعتبر هذا المشروع واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى وان تضع خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذه على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المزارعين خاصة بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لإلغاء المساقي والحدود.









وأعرب النائب محمد إسماعيل عن ثقته التامة في استجابة المزارع المصري للتعاون الجاد والحقيقي مع الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة للري، مؤكدًا أن المهم هو وضع خطة من الدولة لتنفيذ هذه المنظومة فى جميع الأراضي الزراعية القديمة.