ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لترشيد المياه.. برلماني يطالب بالتوسع في منظومة الري الحديث

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:34 م
منظومة الري الحديث
منظومة الري الحديث
Advertisements
طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بصفة عامّة ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري بتطبيق منظومة الري الجديدة من خلال تحويل ري الأراضي الزراعية القديمة من الري بالغمر الى الري بالتنقيط، مؤكدًا أن تطبيق هذه المنظومة سوف يوفر موارد مائية كبيرة للدولة لاستخدامها في المجالات الزراعية الأخرى.


وقال " إسماعيل " فى بيان، اليوم الاثنين، إنه يجب على الحكومة ان تعتبر هذا المشروع واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى وان تضع خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذه على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المزارعين خاصة بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لإلغاء المساقي والحدود.


وأعرب النائب محمد إسماعيل عن ثقته التامة في استجابة المزارع المصري للتعاون الجاد والحقيقي مع الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة للري، مؤكدًا أن المهم هو وضع خطة من الدولة لتنفيذ هذه المنظومة فى جميع الأراضي الزراعية القديمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدبولى: تكليفات من الرئيس بالتوسع فى نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية

الحكومة: إعداد نماذج تصميمية تفصيلية لشبكات الري للمحاصيل الحقلية والخضر وبساتين الفاكهة

رئيس الوزراء: تكليفات للرئيس بالتوسع في نظام الري الحديث للأراضي الزراعية.. البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف العمالة.. وزيادة متوقعة لدخل الأسر الريفية من إنتاجية المحاصيل.. التطبيق على مساحة مليون فدان

الري الحديث حائر في البحيرة.. مزارعون: أكثر كفاءة ونناشد بمساعدتنا في تطبيقه

نائب يطالب بتوقيع غرامات علي الري بالغمر في الأراضي الصحراوية

الري تطالب بتشريع للمنظومة الحديثة.. نواب: انخفاض معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية أبرز فوائدها.. والتنقيط يوفر 40% من استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية لـ 4 أضعاف

ترشيحاتنا

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

فطير وعسل وجبنة قديمة.. رانيا يوسف وشيكو من كواليس اللعبة 2.. شاهد

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية