ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.. مايا مرسى: المستشارة فاطمة الرزاز نموذج نسائى يُحتذى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
امل مجدى
تقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، بخالص التهنئة إلى المستشارة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة كلية الحقوق جامعة حلوان، لتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار  من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  رقم 695 لسنة 2020 .
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بهذا القرار ، مؤكدة  أن المستشارة فاطمة الرزاز  تعد اول سيدة يتم اختيارها لعضوية المحكمة الدستورية منذ عام 2012 ، مؤكدة أنها نموذج نسائي يحتذى به ومثال للعمل الجاد والكفاءة و نالت هذا المنصب عن استحقاق وجدارة، متمنية لها النجاح والتوفيق فى منصبها  الجديد .

يذكر ان  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد اصدر قرارا بتعيين المستشارة فاطمة الرزاز نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 15 برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، والأعضاء الثلاثة الجدد، فيما يظل المستشار عماد البشري رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبدالرازق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة برئاسة مجلس الشيوخ

رئيس الدستورية العليا: نتبع أسلوب الوسط الرقابي مع البرلمان

خلال لقائه برئيس المحكمة الدستورية.. رئيس الشيوخ: تنسيق مستمر بين مؤسسات الدولة المصرية.. وإرادة الشعب المصري قادرة على مواجهة المؤامرات الخارجية والإرهاب

المحكمة الدستورية: وزارة العدل والجهات القضائية تساهم في ترسيخ قيم العدالة

رئيس الشيوخ يشهد تكريم سفارة كازاخستان لرئيس المحكمة الدستورية العليا.. صور

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

ترشيحاتنا

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

وزير التعليم: المدارس رفعت الغياب من اليوم بدون إغلاق.. والدراسة مستمرة 3 أسابيع

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

الدوري المصري.. 3 مواجهات نارية في افتتاح الجولة الثالثة اليوم

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي