بعد تعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.. مايا مرسى: المستشارة فاطمة الرزاز نموذج نسائى يُحتذى

تقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، بخالص التهنئة إلى المستشارة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة كلية الحقوق جامعة حلوان، لتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 695 لسنة 2020 .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بهذا القرار ، مؤكدة أن المستشارة فاطمة الرزاز تعد اول سيدة يتم اختيارها لعضوية المحكمة الدستورية منذ عام 2012 ، مؤكدة أنها نموذج نسائي يحتذى به ومثال للعمل الجاد والكفاءة و نالت هذا المنصب عن استحقاق وجدارة، متمنية لها النجاح والتوفيق فى منصبها الجديد .



