حروق تصل نسبتها لـ 70%.. إصابة 11 شخصا في انفجار أسطوانة بوتجاز بأسيوط

أصيب 11 شخصا في انفجار أسطوانة بوتجاز قبل قليل بمنزل في قرية الزرابي بمركز أبو تيج بأسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية الزرابي بانفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل، مما أسفر عن وقوع إصابات بين سكان المنزل.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق بالمنزل.



