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أخبار البلد

طلعت عبد القوي: قانون الجمعيات الأهلية ملائم وسيرضى المجتمع المدني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، إن الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني يأتي في وقت غاية فى الأهمية، وخاصة أن المجتمع المدني على أعتاب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، مؤكدا أن القانون مرضي للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد طلعت عبد القوى، خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى، أن قانون تنظيم العمل الأهلى ملائم وأنه سيسمح للجمعيات بالانطلاق بشكل كامل وسريع ويسمح بإنشاء الجمعيات بحرية، ويحمي من أى تدخل وأنه أعطى مجالا كبيرا للتطوع وحماية المتطوعين ودمجهم فى المجتمع وألغى عقوبة الحبس.
 
وأضاف: "كل هدفنا تنمية المجتمع و الدولة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، استضافة مصر للدول المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ فى 2021 يعطى صورة جيدة لمصر فى الخارج، وهو نقلة كبيرة وثقة لكل المنظمات الدولية والطمأنينة للاستثمار وانها تكافح الفساد"، مشيرا الى أن أى تجمع دولى فى مصر يعطيها قوة.
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