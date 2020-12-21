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بعد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.. عشرات المسافرين عالقون بمطارات ألمانيا.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:24 م
مسافرين
مسافرين
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها عشرات المسافرين القادمين من بريطانيا وهم عالقون في المطارات الألمانية بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وطال الإجراء الجديد في مطار هانوفر بشمال البلاد، مجموعة مكونة من 63 راكبا عائدين من المملكة المتحدة لم يُسمح لهم بمغادرة موقع المطار، حسب الشرطة المحلية وتوجّب على الجميع الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد الذي أجراه لهم في الموقع طاقم طبي لبس أفراده ملابس واقية، ويُنتظر صدور نتائجه الاثنين وخصّص المطار أسرّة في أحد المباني التابعة له حيث سيمضي الركاب ليلتهم.

ويسود توتر بين الركاب العالقين وخصوصا بين مجموعة من الأشخاص بينهم رضيع في شهره التاسع.

وقالت الشابة الألمانية مانويلا توميس في فيديو نشرته صحيفة بيلد الألمانية "نحن في مطار هانوفر واحتجزنا رغما عنّا، خضعنا لاختبار ومُنعنا من مغادرة المبنى في انتظار النتائج".

وكان الوضع مشابها في مطار شتوتغارت، ولكن مع مجموعة أصغر من الركاب الذين وصلوا من المملكة المتحدة ونُقِلوا إلى مركز اختبار في موقع المطار، وفقًا لمتحدث باسم المنشأة.

وسيُسمح لهم بمغادرة المبنى إذا جاءت نتيجة الاختبارات التي خضعوا لها سلبية، ولكن سيتوجب عليهم أيضا الخضوع لحجر صحي لاحقا.

وقالت الشرطة المحلية "ندرك الإزعاج الذي يسببه هذا الأمر خصوصا قبل عيد الميلاد مباشرة"، مؤكدة "نبذل قصارى جهدنا لضمان احترام الظروف الأمنية عند دخول الأراضي" الألمانية.
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