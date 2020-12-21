ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل أسواق مال: لا أتوقع انهيار البورصة في الموجة الثانية لـ كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال محمد سعيد، محلل أسواق المال، إنه يتوقع أن يمتص السوق هذه الظروف البيعية خلال الفترة المقبلة على خلفية ظهور سلالة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سعيد"، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، الإثنين، "أصبحنا نعلم كيف نتعامل مع الجائحة خلال الفترة الحالية، وأيضا الاقتصادات لديها خبرة التعامل، وهذا الأمر يخفف من أي صدمة متوقعة للموجة الثانية لكورونا". 

وتابع محلل أسواق المال، أن الاقتصادات قادرة بقوة على امتصاص أي صدمة متوقعة على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن التأثير سيكون طفيفًا، ولن تحدث أي أزمة كبيرة مثل الموجة الأولى لكورونا.

وأكد محمد سعيد محلل أسواق المال، أن البورصات كانت من أكثر المستفيدين في الجائحة الأولى لـ كورونا، مشيرا إلى أنه "لا يتوقع انهيار البورصة في الموجة الثانية لكورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة السعودي بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا

توقعات بأداء جيد للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في التعاملات الصباحية .. وارتفاع جماعي لمؤشراتها

ارتفاع شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر في بورصة لندن

أشرف عز الدين: أتوقع الإقبال على السوق العقارية رغم الموجة الثانية لكورونا

تعرف على جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية..فيديو

ترشيحاتنا

محمد يوسف بعد الفوز على الإنتاج: ثلاث نقاط مهمة لعودة الثقة لـ اللاعبين

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .. تعرف على السبب

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ صدى البلد يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها