محلل أسواق مال: لا أتوقع انهيار البورصة في الموجة الثانية لـ كورونا

قال محمد سعيد، محلل أسواق المال، إنه يتوقع أن يمتص السوق هذه الظروف البيعية خلال الفترة المقبلة على خلفية ظهور سلالة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف "سعيد"، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، الإثنين، "أصبحنا نعلم كيف نتعامل مع الجائحة خلال الفترة الحالية، وأيضا الاقتصادات لديها خبرة التعامل، وهذا الأمر يخفف من أي صدمة متوقعة للموجة الثانية لكورونا".





وتابع محلل أسواق المال، أن الاقتصادات قادرة بقوة على امتصاص أي صدمة متوقعة على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن التأثير سيكون طفيفًا، ولن تحدث أي أزمة كبيرة مثل الموجة الأولى لكورونا.





وأكد محمد سعيد محلل أسواق المال، أن البورصات كانت من أكثر المستفيدين في الجائحة الأولى لـ كورونا، مشيرا إلى أنه "لا يتوقع انهيار البورصة في الموجة الثانية لكورونا".