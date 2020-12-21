أخصائي وبائيات ببريطانيا يكشف مفاجأة سارة عن السلالة الجديدة من كورونا

كشف الدكتور عبد الكريم افزيز أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، خصائص جديدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت في بريطانيا بشكل واسع النطاق.





وقال أفزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر زووم، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن السلالة الجديدة لا تسبب مرضا أشد خطورة ولكنها نفس المرض بكل تفاصيله، مضيفا أن كل العلاجات المتاحة تستخدم للتعامل مع السلالة الجديدة واللقاحات تؤثر وبقوة في السلالة الجديدة.





وأضاف أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، أنه في إنجلترا بدأت عملية التلقيح منذ أسبوعين ووصل عدد الأشخاص لـ 400 ألف مواطن بريطاني حصل على اللقاح لفيزر واللقاح المقبل مودرنا مرشحا في القائمة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد الكريم افزيز اخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، إلى أنه لن يكون هناك احتفالات بأعياد الميلاد في بريطانيا، وجميع الصلوات ستكون في المنزل.



