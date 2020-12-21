حلم 9 سنوات.. أسرة بيج رامي تسيطر على السوشيال ميديا بتصريحات لأول مرة

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد





ابنة البطل «بيج رامي»: بابا كان يعلمني إزاي العب رياضة.. ووالدته تعلق على الإنجاز التاريخي





وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة بيج رامي: حلم 9 سنين تحقق





بعد التتويج بالبطولة الأهم في العالم.. رسالة تشجيع من زوجة بيج رامي للبطل





زوجة بطل العالم: كل أكل بيج رامي في المنزل والنظام بيتغير كل أسبوع





كشفت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، تفاصيل أول مكالمة دارت بينها وبين زوجها عقب التتويج ببطولة مستر أوليمبيا 2020.





وعبرت عبد الله، عن عميق فرحتها بفوز زوجها بهذه البطولة الهامة في مجال رياضة كمال الأجسام.





وقالت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، إن زوجي تحدث معي بمجرد تتويجه بالبطولة، متابعة أنه :"كلمني أول لما نزل من على المسرح على طول، وقال لي الحمد لله حلمنا اتحقق وحلم 9 أعوام اتحقق".





وأضافت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي: "البطل المصري وقت المكالمة نفسيا كان مبسوط، وقال أنا عملت اللي عليا، وظهرت بالمستوى اللي كان نفسي أظهر بيه من زمان، وربنا كلل تعبي بالفوز الكبير".





وقالت مروة عبدالله، أن :زوجي تعب كثيرا في سبيل الوصول لما وصل له، مقدمة الشكر لزوجها على ما حققه لمصر.





ووجهت زوجة بيج رامي، رسالة لزوجها، قائلة :"أقول له متشكرين جدا على اللي عملته، وشرفت مصر كلها، وأنت تعبت أوي وعملت اللي عليك، ولم تقصر في أي شيء، والحمدلله".





:"حلم كبير وتسبب في حالة فرحة غير عادية داخل الأسرة وخارجها، وزوجي تعب كثيرا في سبيل الوصول لما وصل له، مقدمة الشكر لزوجها على ما حققه لمصر".





فيما أبدت الطفلة ابنة البطل العالمي بيج رامي، فرحتها الكبيرة بفوز والدها ببطولة مستر أوليمبيا 2020، قائلة :" بابا كان يعلمني ازاي العب رياضة".





وأضافت نجلة "البيج رامي"، "أخدت المجلة بتاعت بابا في المدرسة وكل اصحابي والمدرسين كانوا بيقولي لي بابكي حاجة حلوة، وبابا كان يعلمني ازاي العب رياضة، ومرة خدني معاه الجيم وعلمني حاجات كتيرة".





وقالت أم البطل، "قبل أن يمشي ويروح للبطولة كان بيبوس رجلي وأيدي وراسي، وطلب مني الدعاء ودعيت له أن ربنا يسهله كل الأمور ويزيد في رزقه وماله وأولاده".





وقالت زوجة البيج رامي "الفرحة تغمرني بفوز زوجي بالبطولة الأهم في تاريخه"، مؤكدة أن ما حققه زوجي كان بعد مجهود كبير تم خلال سنوات كثيرة.





وفي السياق نفسه، كشفت عن النظام الغذائي الذي يتناوله البيج رامي، قائلة "لديه نظام غذائي معين، ويتغير كل أسبوع بنظام جديد ومختلف على الأسبوع السابق"، متابعة "كل أكله في المنزل ولا يأكل أي أكل من الخارج".