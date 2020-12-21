الدوري المصرى .. محمد عنتر يسجل هدف التقدم للمصري على أسوان

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه أسوان، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
سجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في مرمى أسوان ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.
جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبي أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.
وضم تشكيل المصري كلا من:
حراسة المرمى : أحمد مسعود.
الدفاع : فريد شوقي، سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسى.
خط الوسط كل من : ، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان.
الهجوم : أحمد جمعة.
وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:
خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.