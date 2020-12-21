ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر كمال يسجل الهدف الثالث للمصري في مرمى أسوان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:14 م
عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
Advertisements
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى أسوان في المباراة التي المقامة حاليا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف الأول عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في مرمى أسوان ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.

وأحرز أحمد جمعة، الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن عمر كمال عبد الواحد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مميزة مررها له أحمد رفعت من الجبهة اليسرى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 85 .

جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبو أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.


وضم تشكيل المصري كلا من:

حراسة المرمى : أحمد مسعود.

الدفاع  : فريد شوقي، سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسى.

خط الوسط كل من : ، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان.

الهجوم : أحمد جمعة.

وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد يتقدم على أسوان ٢-١ في الشوط الأول.. فيديو

الاتحاد يفوز على أسوان 3-1 في ختام الدوري المصري.. فيديو

المقاصة يسجل هدف التعادل أمام الأهلي برأسية مروان حمدي .. فيديو

دابو وشادي حسين مهاجما سيراميكا كليوباترا يتصدران قائمة هدافي الدوري الممتاز

تعليق محمد يوسف بعد هزيمة البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أسوان والمصري

ترشيحاتنا

تعرف على حكام مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

طريقة عمل العدس الأصفر في أقل وقت

صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ صدى البلد يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

إيقاظ السرطان.. أخطر أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا تهدد بانقراض العالم

بالأسود الأنيق.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة برفقة والدتها

الصحة توقف الإجازات للأطقم الطبية تزامنا مع الموجة الثانية لـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر