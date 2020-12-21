نبيلة مكرم: السيسي وجه بتوطين صناعة السيارات في مصر

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تسعى لخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية في مجال صناعة السيارات.





وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالسير قدمًا نحو توطين صناعة السيارات خاصةً صناعة الكهربائية.





وناشدت نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين، التفاعل مع الوزارة للعودة إلى أراضي الوطن، مشيرة إلى أنه تم تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض"؛ لمساعدة ودعم المصريين العالقين في الخارج.





كما طالبت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين في الكويت والسعودية، بالتفاعل مع الوزارة لمساعدتهم.



