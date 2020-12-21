ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نبيلة مكرم: السيسي وجه بتوطين صناعة السيارات في مصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تسعى لخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية في مجال صناعة السيارات.

وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالسير قدمًا نحو توطين صناعة السيارات خاصةً صناعة الكهربائية.

وناشدت نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين، التفاعل مع الوزارة للعودة إلى أراضي الوطن، مشيرة إلى أنه تم تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض"؛ لمساعدة ودعم المصريين العالقين في الخارج.

كما طالبت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين في الكويت والسعودية، بالتفاعل مع الوزارة لمساعدتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: حريصون على الاستفادة من خبرائنا بالخارج في توطين صناعة السيارات

بدء فعاليات الندوة الثالثة لـ"مصر تستطيع بالصناعة" لتوطين صناعة السيارات

اقتصادية النواب تطالب بفتح مصانع جديدة لصناعة السيارات في مصر

برلمانى يوضح قدرة مصر على توطين صناعة السيارات

نائب: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لصناعة وتجارة السيارات

ترشيحاتنا

إيقاظ السرطان.. أخطر أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا تهدد بانقراض العالم

أنباء قوية عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

أستاذ علم الفيروسات: لا داعي للهلع والخوف من السلالة الجديدة لـ كورونا ..فيديو

مفيش أبحاث.. وزير التعليم: لن نوقف الدراسة ولا تراجع عن الامتحانات ..فيديو

الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن سلالة فيروس كورونا المتحور في بريطانيا

اتحاد كرة اليد: مصر تستضيف أول بطولة عالمية في ظل انتشار كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر