طبيب بـ هارفارد: الجهاز المناعي لمواطني الغرب أقل كفاءة من العرب والأفارقة

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتلقيح غالبية الشعب الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد.





وأضاف حمدي، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كل اللقاحات التي أنتجت حتى الآن أثبتت فعاليتها، متابعا أن لقاحات فايزر ومودرنا وسينو فارم ممتازة وأثبتت فعاليتها.

وأكد أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، أن فيروس كورونا ربما ينتشر بسلالات جديدة، والخطر من كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن تلقيح أكثر من 70% من الشعب الأمريكي يقضي على الفيروس.





ونصح الدكتور، المواطنين أن يحصلوا على التطعيم لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن لا يوجد سبب قوي يشكك في أمان اللقاحات الثلاثة حتى الآن.





وأشار الدكتور أسامة حمدي، إلى أن الجهاز المناعي لمواطني الدول الغربية أقل كفاءة من مواطني الدول العربية والأفريقية.





وتابع : من المتوقع أن تكون فعالية اللقاحات لمدة 6 أشهر، مستدركا أن تحول كورونا لفيروس موسمي سيسهل من التعامل معه.



