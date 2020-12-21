غسان سعيد: لا خوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا

قال الدكتور غسان سعيد رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية، إن السلالة الجديدة من كورونا المكتشفة في بريطانيا، ساهمت في سرعة انتشار الفيروس المستجد.





وأضاف سعيد، في مداخلة عبر سكايب من والولايات المتحدة الأمريكية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن السلالة الجديدة ليست شرسة بشكل كبير وربما تكون بسبب التجمعات وربما تكون بسبب تحور طبيعي.





وأكد رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ضروري، مشيرا إلى أنه لا خوف من السلالة الجديد لفيروس كورونا.



