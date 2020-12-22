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حوادث

ضبط 5372 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:14 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5372 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2048 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و206 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و43 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 
يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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