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فن

إنجي المقدم توجه رسالة لمتابعيها على السوشيال ميديا .. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت الفنانة انجى المقدم رسالة لمتابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت انجى المقدم على الصورة قائلة " اتنفس الاحلام مثل الهواء " .


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وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.


وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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