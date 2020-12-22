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رياضة

خبر محزن عن موسيماني وناصر ماهر .. رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف التفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
موسيماني
موسيماني
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عمرو ابوبكر
كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن استمرار إيجابية المسحة الطبية لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورتس": "موسيماني أجرى مسحة طبية أمس وللأسف جاءت نتيجتها إيجابية".

وأضاف: "مدرب الأهلي في صحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض ولكن دخوله المستشفى للعزل فقط لا أكثر، وسنجري مسحة جديدة الثلاثاء

وأكمل: "عائلة موسيماني جاءت نتيجتها سلبية منذ يومين وفي صحة جيدة أيضا".

وواصل: "موسيماني يحصل على علاج وقائي من أجل رفع مناعته في فترة العزل الصحي".

وعن حالة المصابين.. أجاب: "ناصر ماهر في المستشفى حاليا من أجل التحضير وغدا إجراء الجراحة في الكتف ويمكن خروجه في اليوم التالي، لكن عودته للملاعب بعد شهرين أو أكثر".

واستكمل رئيس الجهاز الطبي: "أجايي بعيد عن الجراحة حتى الآن ويحصل على علاج وما وصلني أن الأمور تتحسن وسنتابعه".

وأتم: "غير صحيح تماما طلب موسيماني طبيب أجنبي للانضمام إلى الجهاز الفني والملف بالكامل كان في يد محمود الخطيب وتم الاتفاق على طبيب الفريق وسيتم الإعلان عنه وينضم للجهاز بعد مواجهة النيجر".

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