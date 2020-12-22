متصلش بيا.. محيي إسماعيل يكشف كواليس رفضه المشاركة في عفاريت عدلي علام لـ عادل إمام

كشف الفنان محيي إسماعيل ، كواليس رفضه المشاركة في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الفنان عادل إمام.





وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عمري ما عملت فيلم درجة ثانية، واجتهدت كثيرا للوصول للأعمال التي قدمتها".





وأضاف محيي إسماعيل :" عندما عرض علي العمل مع عادل امام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ولكنه لم يتصل بي، فرفضت المشاركة في العمل، ولابد من توافر رابط بيني وبين صديقي".





وتابع محيي إسماعيل :" تُعرض علي اعمال ومسلسلات بالملايين وارفضها، واللي عايزني يجيني في السينما، و قررت عدم المشاركة في أي عمل بلا قيمة".





وتابع محيي إسماعيل: "حياتي بسيطة أنا انسان بصحى من النوم وانام تاني وشعاري هو تأجيل عمل اليوم إلى الغد لأنني على مدى 50 عاما لم أؤجل عمل اليوم للغد ولكن بعد تخطي 60 عاما اريد ان انقذ جهاز المناعة".





وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس: "انا امتلك الايام والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت 7 أيام نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك".