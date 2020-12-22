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رياضة

خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة إنبي في الدوري المصري

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:51 ص
غزل المحلة
غزل المحلة
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عبدالله هشام
أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة فريقه لمواجهة انبي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصري . 

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود رضا - عمرو شعبان - محمد فتح الله - محمد سامي - احمد عيد - محمود علاء - جلال العقدة - هانى عادل - معتز كاجو - أحمد الندري - ايجيبتور - أحمد عادل - خالد كساب - هشام بلحة - خالد رسلان - إسلام فؤاد - محمود صلاح - موسيس - أحمد حسن - محمد حمدان - أحمد الشيخ - عبده يحيي 

وكان غزل المحلة تعادل مع فريق سموحة بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة الجولة الأولى وخسر امام الأهلي بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة بينما جاء انبي في المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط .
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