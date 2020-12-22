بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك عبر تويتر هاشتاج #احمد_جمال بعد استغناء إدارة قناة الزمالك عن الاعلامي الرياضي احمد جمال.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "انتو مشيتو الراجل اللي كان بيتكلم بلسان الزملكاويه احمد جمال" و "#رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا احمد جمال حبيب الزملكوية".
وقال أخرون "علشان بيقول الحق ويدافع عن النادى يرحل #رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا" و "إعلامي لبق ومحاور شاطر مش بيطبل لحد، بيعرف يدافع عن الزمالك كويس اوي، وبيقطع أي لسان يتطاول علي الزمالك ".
واضاف اخرون" صاحب حضور كبير في القناة #رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا " و" جماهير الزمالك بتحبه #رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا ".