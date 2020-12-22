بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك عبر تويتر هاشتاج #احمد_جمال بعد استغناء إدارة قناة الزمالك عن الاعلامي الرياضي احمد جمال.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎ انتو مشيتو الراجل اللي كان بيتكلم بلسان الزملكاويه احمد جمال" و "‏‎#رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا احمد جمال حبيب الزملكوية".





وقال أخرون "‏علشان بيقول الحق ويدافع عن النادى يرحل " و "‏إعلامي لبق ومحاور شاطر مش بيطبل لحد، بيعرف يدافع عن الزمالك كويس اوي ، وبيقطع أي لسان يتطاول علي الزمالك ". #رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا " و "‏إعلامي لبق ومحاور شاطر مش بيطبل لحد، بيعرف يدافع عن الزمالك كويس اويأي



