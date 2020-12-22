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رياضة

بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:40 ص
احمد جمال
احمد جمال
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مصطفى كرم
دشن عدد من جماهير نادي الزمالك عبر تويتر هاشتاج #احمد_جمال  بعد استغناء إدارة قناة الزمالك عن الاعلامي الرياضي احمد جمال.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎انتو مشيتو الراجل اللي كان بيتكلم بلسان الزملكاويه احمد جمال" و "‏‎#رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا احمد جمال حبيب الزملكوية".

وقال أخرون "‏علشان بيقول الحق ويدافع عن النادى يرحل #رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا" و "‏إعلامي لبق ومحاور شاطر مش بيطبل لحد، بيعرف يدافع عن الزمالك كويس اوي، وبيقطع أي لسان يتطاول علي الزمالك ".

واضاف اخرون" ‏صاحب حضور كبير في القناة ‎#رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا " و" ‏جماهير الزمالك بتحبه ‎#رجعوا_احمد_جمال_لقناتنا ".
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