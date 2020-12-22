مستشار المفتي: الحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي، أن الأصل في المسلم أنه على الإسلام، والحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام لاسيما الحلف الدارج بالرسول صلى الله عليه وسلم.





وقال أن المشكلة عند الفكر المتطرف هو نقل القضايا الفرعية على أنها قضايا قطعية، فيحكمون على الشخص بنوايا لا يعرفون عنها شيئا، فيقول بأن من حلف بغير الله فقد أشرك به".





وأضاف "عاشور" أنه لا يجوز لأحد أن يقول بشرك من يحلف بالنبي، وأن المنهي عنه هو الحلف بغير الله تعظيما، موضحا أن المتطرفين ليس لديهم علم ولديهم معلومات يحكمون بها على إيمان الناس وإسلامهم دون أن يكون لديهم قواعد يعتمدون عليها، وأن المتطرف سينحرف عن الدين.





ولفت إلى أن قسم الله في القرآن الكريم ببعض الأمور لا يراد بها التعظيم وإنما للفت أنظار البشر لأهميتها، أما حلف البشر يكون للتعظيم الذي لا يكون إلا لله تعالى.



