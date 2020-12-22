مفيش سقف ولاحيطان .. شاهد كارثة تواجه عائلة بالفيوم

كارثة تواجه أسرة بسيطة مكونة من ٦ أفراد بمحافظة الفيوم، يتخذون منزلا غير مكتمل للعيش فيه، حالة المنزل لا تصلح للعيش الآدمي، فهو بنصف حيطان دون سقف، تتخذه هذه الأسرة الفقيرة مآوي لهم من شمس فصل الصيف الحار، وأمطار فصل الشتاء القارس.





يتكون المنزل من غرفتين وصالة مع حمام ومطبخ، ولكن يوجد غرفة واحدة فقط التي يوجد بها المعيشة، فتلك الغرفة الوحيدة هي كاملة الحيطان ولكن دون سقف، يعيش بداخلها أسرة "شريف" البسيطة المكونة من ٦ أفراد، ينامون ويجلسون ويأكلون علي سرير واحد، ويغطوا سقف الغرفة باحدي البطاطين وبعضًا من الأكياس البلاستيك الكبيرة لتحميهم من الجو الخارجي.





وتحدث شريف عبد الستار، رب الأسرة، لكاميرا "صدي البلد" قائلًا أن هذا هو العام الثاني علي التوالي لعائلته يعيشون في ذلك الحال، فكان في البداية يتخذ منزلًا صغيرا للإيجار في إحدي المناطق المجاورة، و لكن مع الظروف الصعبة وارتفاع سعر الإيجار، اضطر شريف وعائلته للبحث عن مسكن أخر، فاتخذوا تلك الأرض ملجًأ لهم، ولم يقدروا علي بنائها فبدأ أصحاب الخير في مساعدتهم علي بناء قطعة الأرض ببضع من الطوب والخشب لتأهيلها للعيش فيها.





وأكمل شريف عبد الستار قائلًا أنه بسبب القرض المالي الذي أخذه من احد البنوك، وعدم قدرته علي سداده بسبب قلة العمل، تم المحاكمة عليه وعلي زوجته بعام سجن، وهذا ادي لعدم عمله علي التيروسيكل الخاص به، بسبب خوفه من السجن لقلة المال لديه، فاضطر شريف للتوقف عن العمل و المكوث في المنزل.





وأوضح شريف أنه تم مساعدته من قبل إحدي الجمعيات الخيرية ودفعت له ١٧ ألف جنيه، لسداد جزء من القرض الذي أخذه من البنك، ولكن مازال عليه ١٧ ألف جنيه أخري تتبقى للسداد، مما سيؤدي إلي المحاكمة عليه بعام أخر في السجن إذا لم يقدر علي دفعهم، مُشيرًا إلي أن هذا المبلغ الضخم بسبب الفوائد التي يضعها البنك علي المبلغ المقروض منهم.





وعلق شريف علي حالة المنزل في فصل الشتاء القارس أنه يتم غمر المنزل بالكامل بسبب الأمطار الغزيرة، ولا يقدرون علي المكوث في المنزل في تلك الحالة، فلا يوجد مآوي لعائلته إلا في الشارع، أو اللجوء إلي الذهاب لأحد الجيران متخذين عندهم ملجأ لهم من الأمطار القاسية.





تناشد عائلة شريف عبد الستار أحد المسئولين لمساعدتهم في بناء المنزل حتي يصلح للعيش فيه، وتسديد ديونهم المحكوم عليها بالسجن لعامين، حتي يتمكن من العمل مرة أخري و إعالة عائلته البسيطة في المأكل و الملبس و المسكن، وتوفير كل احتياجاتهم.





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