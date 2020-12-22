ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا في 2020 بالمؤتمر الأفروآسيوى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
حصل كل من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى والمستشفى الجوى التخصصى على الجائزة الذهبية فى مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر إبتكارًا لعام 2020 ، وذلك فى المسابقة التى تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوى فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة فى ذلك المجال .

جدير بالذكر أن المؤتمر الأفروآسيوى أقيم تحت رعاية الإتحاد الأفريقى الآسيوى والذى قد أنشىء عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الأفريقى والآسيوى ، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمى الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء .

وجاءت النتيجة النهائية فى المسابقة تتويجًا للمنظومة الطبية المتكاملة التى يشملها المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الذى يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للعسكريين والمدنيين للمصريين ولجميع الجنسيات وفقًا لأحدث المنظومات الطبية العالمية ، كذلك المستشفى الجوى التخصصى والتى تعد من أحدث المستشفيات المتكاملة فى الشرق الأوسط ، والتى تعد صرحًا طبيًا يعمل به نخبة من أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التى وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية ، وبما يسهم فى تنشيط السياحة العلاجية من خلال منظومة طبية متطورة تلبى كافة الاحتياجات التى تحتاج إلى طرق علاجية مبتكرة.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية والذى تم تكريمه كشخصية العام على هامش فعاليات المؤتمر ، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من المتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والطبية .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية المتطورة والتى تتواكب مع المعايير العالمية.
القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا في 2020 بالمؤتمر الأفروآسيوى
القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا في 2020 بالمؤتمر الأفروآسيوى
القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا في 2020 بالمؤتمر الأفروآسيوى
القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا في 2020 بالمؤتمر الأفروآسيوى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعميم البروتوكولات العلاجية الحديثة في الأورام داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية

أحدث طرق علاج الأورام بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

وزير المالية يشهد احتفالية كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوي.. بعد غد

معيط يفوز بجائزة «المساهمة الفردية الأكثر تميزا في قطاع التأمين» لعام 2020

الرعاية الصحية تطلق دورة طب الأسرة المكثفة بالأقصر

مساعد وزير الصحة: ننتظر إشارة البدء لإطلاق منظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بعد استمرار إيجابية كورونا.. قرار جديد من الأهلي بشأن موسيماني

تفاصيل جديدة حول إصابة مديرة أعمال أنغام بـ كورونا.. والفنانة تكشف وضعها الصحى

كيف نجمع بين وأَما بنعمة ربك فحدث واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ .. الإفتاء تجيب بالفيديو

غرامات تجاوزت ٥ ملايين جنيه.. ضبط مالك محل منظفات مطلوب فى ٦١١ حكما بقضايا سرقة كهرباء

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

انخفاض كبير فى أسعار الذهب بسبب السلالة الجديدة لـ كورونا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس