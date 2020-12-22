إطلاق اسم كوشنر على ساحة السفارة الأمريكية بالقدس.. تفاصيل

أبرزت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، تفاصيل إطلاق اسم كوشنر على ساحة السفارة الأمريكية في القدس.





وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية،ىأنه تم إطلاق اسم المستشار الخاص للبيت الأبيض جاريد كوشنر، على ساحة السفارة الأمريكية في القدس.





وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي اعترافا بالجهود التي يقوم بها كوشنر نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تحقيق السلام الإقليمي.





وتوقف كوشنر بصحبة وفد أمريكي في سفارة بلاده، لحضور احتفال محدود مع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان.





وكشف السفير عن لوحة نحاسية على جدار الفناء وقرأ العبارة المكتوبة عليها والتي جاءت كالتالي:" ساحة كوشنر، مخصصة لتكريم جاريد كوشنر، ومستوحاه من سعيه الدؤوب السلام".





​واعتبر كوشنر أن اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل قاد إلى أربع اتفاقيات سلام بين الدولة العبرية ودول عربية.





ووقعت إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين، برعاية البيت الأبيض.





وبعد أسابيع أعلن ترامب عن التوصل لاتفاق سلام بين السودان وإسرائيل.





وقبل نحو أسبوعين أعلن ترامب عن التوصل لاتفاق مماثل بين المغرب وإسرائيل.