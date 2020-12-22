ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحويلات مرورية لمدة ١٥ يوما لتنفيذ أعمال محور الفردوس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري
أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع محور الفردوس .

وأشارت الوزارة فى بيان اصدرته مساء اليوم الثلاثاء إلي أن الأمر الذى يستلزم غلق مسطح كوبرى الفردوس بالوصلة من ميدان الفردوس تجاه مسجد الشرطة فقط ، مع الإستبقاء على حركة المرور أعلى كوبرى الفردوس وميدان الفردوس ، وإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك إعتبارًا من الساعة (12) بعد منتصف ليل يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020م ولمدة خمسة عشر يومًا.

هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-

- صلاح سالم القادم من نفق الأزهر تجاه شارع المرور :-  يسلك يمينًا شارع الظافر برقوق فيسارًا شارع أحمد بن إينال فيسارًا شارع قنصوه وإستكمال بشارع أحمد سعيد مرورًا بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى ، فيمينًا شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر .

 - صلاح سالم القادم من ميدان العروبة تجاه نفق الأزهر: يسلك يمينًا شارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيمينًا شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

-  القادم من شارع أحمد سعيد تجاه مناطق القلعة : يسلك شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

 -  القادم من الأوتوستراد (بين المقابر) تجاه مناطق القلعة : يسلك شارع أحمد سعيد مرورًا بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيمينًا شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيسارًا شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التخطيط: 1.191 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس

نشرة مرور الجيزة والقاهرة.. كثافات متوسطة واستمرار إغلاق طريق الواحات

وزير الإسكان: استمرار العمل بمحور الفردوس بأسرع أداء وأعلى جودة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

يختصر الطريق والزمن.. محور الفردوس يربط وسط البلد بـ القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

باستثمارات 1.2 مليار جنيه.. تعمير القاهرة الكبرى ينفذ المرحلة الأولى من محور الفردوس

تحويلات مرورية بسبب أعمال إنشائية بكوبرى الفردوس في القاهرة

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي محللا رياضيا: نروح فين جنب الدكتور طه إسماعيل

رمضان صبحي وإكرامي يقودان تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

بعد اجتماعه مع الرئيس عون.. الحريري يعلن نبأ سارا بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

حكم الشرع في المرأة التي لا تزور أمها بسبب كورونا؟.. دار الإفتاء تجيب

Advertisements

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة