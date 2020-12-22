هل يرث ابن الأخ في عمته المتوفاة ؟ .. أمين الفتوى يجيب





إذا كانت عمتك ليس لها الا هذه البنت وابن الأخ فقط وليس لها أخ أو أخت آخرين فتأخذ ابنتها النصف ولك الباقي. أما إذا كان لها أقارب آخرون فلا يرث ابن الأخ شيئا .







