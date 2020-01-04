هل هدايا الأبناء للآباء تدخل ضمن التركة | رد الإفتاء

كيف تنفذ الوصية



حكم دخول مبلغ تعويض الوفاة ضمن التركة







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قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين حال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه .وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أحكام الوصية تنفذ في ثلث تركة المتوفى، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.وأضاف فخر، في لقائه على فضائية "الناس"، أنه لابد من إعلام الورثة جميعا بهذه الوصية ولمن تكون، كما أن هناك نوعين من الوصية فهناك الشفوية وتستلزم موافقة الورثة وبموافقتهم على الزيادة عن الثلث تنفذ.وأشار إلى أن هناك وصية مكتوبة وهذه أيضا تستلزم أن تكون في حدود الثلث ولا تزيد عنها وإلا تعد فاسدة.قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التعويض الذى يتحصل عليه أهل المتوفي من الشخص المتسبب في وفاة ابنهم أو من الدولة أيا كان مصدره فهو يدخل ضمن التركة التي تركها.وأضاف " فخر" في فتوى له : مبلغ التعويض إذا كان بقرار من المحكمة أو بحكم القاضي فهو المنوط بتوزيعه على الورثة جميعا بعد صدور القرار أما إذا كان من أي جهة أخرى فليقسم بين الورثة التقسيم الشرعي كما وضحه الدين الحنيف .