AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل هدايا الأبناء للآباء تدخل ضمن التركة | رد الإفتاء

السبت 04/يناير/2020 - 06:04 ص
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين حال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه .

وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.

كيف تنفذ الوصية

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أحكام الوصية تنفذ في ثلث تركة المتوفى، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

وأضاف فخر، في لقائه على فضائية "الناس"، أنه لابد من إعلام الورثة جميعا بهذه الوصية ولمن تكون، كما أن هناك نوعين من الوصية فهناك الشفوية وتستلزم موافقة الورثة وبموافقتهم على الزيادة عن الثلث تنفذ.

وأشار إلى أن هناك وصية مكتوبة وهذه أيضا تستلزم أن تكون في حدود الثلث ولا تزيد عنها وإلا تعد فاسدة.

حكم دخول مبلغ تعويض الوفاة ضمن التركة

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التعويض الذى يتحصل عليه أهل المتوفي من الشخص المتسبب في وفاة ابنهم أو من الدولة أيا كان مصدره فهو يدخل ضمن التركة التي تركها.

وأضاف " فخر" في فتوى له : مبلغ التعويض إذا كان بقرار من المحكمة أو بحكم القاضي فهو المنوط بتوزيعه على الورثة جميعا بعد صدور القرار أما إذا كان من أي جهة أخرى فليقسم بين الورثة التقسيم الشرعي كما وضحه الدين الحنيف .

طالع ايضا :
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوصية الواجبة .. ميراث أبناء الابن من تركة الجد بعد وفاة أبيهم .. فيديو

هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة .. الإفتاء توضح الفرق بينها والوصية العادية ونصيب الأحفاد من التركة.. فيديو

الوصية الواجبة في الميراث .. معمول بها في القانون المصري .. الإفتاء توضح موقفها من الشرع|فيديو

بالوصية الواجبة .. توزيع الميراث قبل نزول آيات المواريث في القرآن.. فيديو

هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم.. الإفتاء تجيب |فيديو

هل تجوز الوصية للوارث؟ | مستشار المفتي يجيب

ترشيحاتنا

سامسونج تتفوق على جوجل بهذه الخطوة

فرجانى ساسى يحسم الجدل ويرد على شائعة هروبه من الزمالك.. تفاصيل

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

طريقة عمل كشك مغرف بمذاق لا يقاوم

أخبار التوك شو.. حفتر لـ أردوغان: يا معتوه على الباغي تدور الدوائر.. مصطفى بكرى يكشف 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل سليمانى

10 عادات مدمرة للكلي.. عميد معهد القلب السابق ينصح بالتوقف عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة