محافظ الفيوم يتفقد مصانع ومركز خدمات المستثمرين بكوم أوشيم .. شاهد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من المصانع الجديدة لمتابعة مراحل الإنتاج بها وتخصصاتها وفرص العمل التى توفرها، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية، وسبل الأمان للعاملين بها.
كما تفقد المنطقة المحيطة بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد حافظ مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولة شملت مصنعًا للعبوات الغذائية "تصنيع أكواب ورقية" على مساحة 1000م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و90 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن مصنعين للمنتجات البلاستيكية أحدهما لمواسير وأنظمة مياه الشرب، على مساحة 1500م2، ويوفر 50 فرصة عمل مباشرة و150 فرصة عمل غير مباشرة، والأخر لأكياس البلاستيك على مساحة 1000م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و100 فرصة عمل غير مباشرة.
كما تفقد المحافظ أحد مصانع الحلويات "الشرقية والغربية" على مساحة 1000 م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و80 فرصة عمل غير مباشرة، إضافة لمصنع تجهيز وتجفيف الثوم للتصدير، على مساحة 1000م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و100 فرصة عمل غير مباشرة، وكذا تفقد مصنعًا للأدوية البيطرية على مساحة 1000م2 ويوفر 60 فرصة عمل مباشرة و200 فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الزيارة شملت تفقد المنطقة المحيطة لمركز خدمات المستثمرين المقام على مساحة 6 ألاف م2، التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي يتم الانتهاء من المراحل النهائية لتجهيزه وتشغيله لتيسير وتوفير الخدمات للمستثمرين بمنطقة كوم أوشيم، لافتًا إلى أن المحافظ وجه مدير عام المنطقة الصناعية بسرعة رفع كافة التراكمات الترابية ومخلفات البناء بالمناطق المحيطة بالمبنى، وسرعة رصف الطرق المؤدية إليه، والانتهاء من أعمال الأرصفة والساحات الخضراء وغيرها من الاعمال التجهيزية حول المبنى.
وتابع المتحدث الرسمي أن المحافظ خلال تفقده للمصانع استمع لشرح موجز لآليات عمل كل مصنع ونوعيات انتاجه ومراحل الانتاج، وفرص العمل التى يوفرها، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعة محافظ الفيوم لكافة المنشآت الانتاجية والخدمية والتنموية على أرض المحافظة، للتأكد من آليات وسير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها لبحث أفضل الحلول لتلبيتها.