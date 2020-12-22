محافظ الفيوم يتفقد مصانع ومركز خدمات المستثمرين بكوم أوشيم .. شاهد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من المصانع الجديدة لمتابعة مراحل الإنتاج بها وتخصصاتها وفرص العمل التى توفرها، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية، وسبل الأمان للعاملين بها.





كما تفقد المنطقة المحيطة بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد حافظ مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولة شملت مصنعًا للعبوات الغذائية "تصنيع أكواب ورقية" على مساحة 1000م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و90 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن مصنعين للمنتجات البلاستيكية أحدهما لمواسير وأنظمة مياه الشرب، على مساحة 1500م2، ويوفر 50 فرصة عمل مباشرة و150 فرصة عمل غير مباشرة، والأخر لأكياس البلاستيك على مساحة 1000م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و100 فرصة عمل غير مباشرة.









كما تفقد المحافظ أحد مصانع الحلويات "الشرقية والغربية" على مساحة 1000 م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و80 فرصة عمل غير مباشرة، إضافة لمصنع تجهيز وتجفيف الثوم للتصدير، على مساحة 1000م2 ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة و100 فرصة عمل غير مباشرة، وكذا تفقد مصنعًا للأدوية البيطرية على مساحة 1000م2 ويوفر 60 فرصة عمل مباشرة و200 فرصة عمل غير مباشرة.





وأضاف المتحدث الرسمى أن الزيارة شملت تفقد المنطقة المحيطة لمركز خدمات المستثمرين المقام على مساحة 6 ألاف م2، التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي يتم الانتهاء من المراحل النهائية لتجهيزه وتشغيله لتيسير وتوفير الخدمات للمستثمرين بمنطقة كوم أوشيم، لافتًا إلى أن المحافظ وجه مدير عام المنطقة الصناعية بسرعة رفع كافة التراكمات الترابية ومخلفات البناء بالمناطق المحيطة بالمبنى، وسرعة رصف الطرق المؤدية إليه، والانتهاء من أعمال الأرصفة والساحات الخضراء وغيرها من الاعمال التجهيزية حول المبنى.





وتابع المتحدث الرسمي أن المحافظ خلال تفقده للمصانع استمع لشرح موجز لآليات عمل كل مصنع ونوعيات انتاجه ومراحل الانتاج، وفرص العمل التى يوفرها، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعة محافظ الفيوم لكافة المنشآت الانتاجية والخدمية والتنموية على أرض المحافظة، للتأكد من آليات وسير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها لبحث أفضل الحلول لتلبيتها.