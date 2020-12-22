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حوادث

إصابة 3 فى تصادم سيارة نقل مواد بترولية بتروسيكل على طريق المنصورة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:06 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيب 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة إثر حادث تصادم بين تروسيكل كانو يستقلونه في مقطورة  سيارة نقل مواد بترولية، أمام الموقف الجديد على طريق المنصورة دمياط.

تلقى اللواء رأفت الفقى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود  بلاغ لمركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل  و مقطورة  سيارة نقل مواد بترولية، أمام الموقف الجديد على طريق المنصورة دمياط ووجود مصابين .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ،  وبالفحص تبين ان طرفى الحادث كلا من ااسيارة رقم د أ أ ٢٦٨١ نقل ومقطوره د ي أ ٣٨٥٢ فنطاس محمله بالمواد البتروليه  وفر  قائدها هاربا تجاه المنصورة و تروسيكل يحمل رقم د ف ط ٨٢٥٧  قيادة مصطفى شريف مصطفى ٥٢ عاما عامل ومقيم قرية المعصره مركز بلقاس .

وبالفخص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من يد سائق المقطورة، واصطدم بالتروسيكل من الخلف مما ادى الى انقلابه على جانب الطريق .

ونتج عن الحادث اصابة كلا من  مصطفى شريف، 52 عاما، قائد التروسيكل، و فهمي السعيد، 40 عاما، بكسور متفرقة، و"هيثم عبد الرؤوف"، لا يمكن استجوابه وحالته خطيرة وتم نقلهم الى مستشفى المنصورة الدولى .

تحرر المحضر ١٥١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة طلخا وأخطرت النيابة العامة فيما قامت  الأجهزة التنفيذية برفع آثار الحادث عن الطريق، 
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