أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

استنكر الإعلامي أحمد موسى، ما فعله لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة من الإساءة إلى جامعة الدول العربية؛ موضحا أن قطر هي أو من تعاونت مع إسرائيل، ويوجد مكتب تمثيل تجاري إسرائيلي في قطر.





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ الذي يقدمه علي فضائية «صدى البلد»، أن أبو تريكة لاعب موهوب ولا خلاف علي ذلك ولكن خروجه على قناة قطرية لمهاجمة جامعة الدول العربية لا يجوز، وكان أولى به ان ينظر الى مكتب إسرائيل الموجود في قطر على مقربة منه.





وأكد موسى، أن أول دولة عزفت السلام الوطني الإسرائيلي هي دويلة قطر، عندما استقبل حمد بن خليفة شيمون بيريز في بداية الانقلاب على أبيه.





ووجه موسى، حديثه إلى اللاعب محمد أبو تريكة: « اتكلم في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة طالما مش بتفهم فيها .. خلي بالك أمير قطر أهدى شيمون بيريز سيف من الذهب والألماس».





ولفت موسى إلى أن أكبر علاقة تجارية بين إسرائيل ودولة عربية كانت قطر وتقدر بـ 10 مليارات دولار.